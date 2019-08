Joanna Krupa, Demi Moore, Serena Williams. Gwiazdy w ciąży na okładkach

Joanna Krupa wystąpiła w ekskluzywnej sesji dla „Wprost”. Modelka pozuje nago w ciąży. Zdjęcia gwiazdy wykonała Marlena Bielinska, światowej sławy polska fotografka, której prace drukowane były m.in. w „Sports Ilustrated”, „Playboyu” i „Vogue”. – Marzyłam o takiej sesji żeby pokazać, że w ciąży kobieta może być sexy, piękna, pewna siebie, czuć się ze sobą dobrze, ma siłę i moc. Jesteśmy superwomen, pod naszym sercem rozwija się życie, jesteśmy najważniejsze na świecie. Myślę też, że ciąża nie zamyka żadnego rozdziału w życiu, ona otwiera kolejne, a kobiece piękno wtedy rozkwita. Ciąża to nie powód do wstydu, to raczej powód do dumy, że jest się niesamowitą, piękną, kochającą – powiedziała Joanna Krupa w rozmowie z „Wprost”.

Gwiazdy światowego formatu w ciąży na okładkach

„Zawsze marzyłam, żeby zrobić taką sesję podczas ciąży. Wiedziałam, że jest tylko jedna osoba, która może ją zrobić i jest to właśnie Marlena! Nawet przed photoshopem zdjęcia wyglądają pięknie! To zdjęcie jest właśnie przed obróbką. Dziękuje” – napisała Krupa na Instagramie. Nago w ciąży pozowały także inne gwiazdy światowego formatu m.in. Demi Moore, Serena Williams, Cindy Crawford, Monica Bellucci, Britney Spears, oraz Claudia Schiffer. Przedstawiamy efekty tych sesji:

Claudia Schiffer na okładce magazynu "Vogue"



Jessica Simpson na okładce "Elle"



Britney Spears na okładce "Harper's Bazaar"



Monica Bellucci na okładce "Vanity Fair"



Cindy Crawford na okładce "W"



Serena Williams na okładce "Vanity Fair"



Demi Moore na okładce "Vanity Fair"



Joanna Krupa na okładce "Wprost"



