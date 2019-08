Szczerski nie będzie kandydował na członka KE. „To nie jest dziedzina z zakresu moich kompetencji”

– Ponieważ pojawiła się wcześniej nie zakładana przez nas możliwość objęcia przez Polskę teki komisarza ds. rolnictwa, to zdecydowałem się wycofać swoją kandydaturę. Uważam, że jest to tak ważna dla Polski teka, że powinien objąć ją ktoś, kto rzeczywiście zajmował się rolnictwem całe życie. Ja sam tą dziedziną nigdy się nie zajmowałem – mówił Krzysztof Szczerski w rozmowie z dziennikarzami. Prezydencki minister przyznał, że na początku sierpnia rozmawiał z nową szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen o tym, że Polska miała otrzymać stanowisko komisarza ds. infrastruktury lub polityki regionalnej. – To były dziedziny z zakresu moich kompetencji i zainteresowań – tłumaczył Krzysztof Szczerski.

Szef gabinetu prezydenta podkreślił, że zaproponował na stanowisko komisarza Janusza Wojciechowskiego – posła, prawnika, byłego polityka PSL, a obecnie audytora w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. – Ostateczna decyzja w tej sprawie będzie jednak należeć do premiera Mateusza Morawieckiego – podkreślił Krzysztof Szczerski.

