Polska otrzyma w KE tekę ds. rolnictwa. PiS przedstawił kandydata

– Teka rolnictwa to jedna z najważniejszych tek w ramach Komisji Europejskiej. Teka też o jednym z najwyższych budżetów i nie trzeba nikogo przekonywać, jedna z najważniejszych tek z punktu widzenia Polski. W związku z tą propozycją, minister Szczerski podjął decyzję o tym, żeby zrezygnować z kandydowania na członka KE. W duchu odpowiedzialności właśnie za to, że ten obszar może być przekazany Polsce na najbliższe 5 lat. Minister Szczerski do tej pory nie zajmował się tym obszarem, w związku z tym podjął taką decyzję – powiedział Piotr Muller. Rzecznik rządu podkreślił, że Mateusz Morawiecki traktuje decyzję Krzysztofa Szczerskiego w „sposób konstruktywny i propaństwowy”. Piotr Muller przekazał również, że polskim kandydatem do KE zostanie Janusz Wojciechowski.

Rezygnacja Szczerskiego

– Ponieważ pojawiła się wcześniej nie zakładana przez nas możliwość objęcia przez Polskę teki komisarza ds. rolnictwa, to zdecydowałem się wycofać swoją kandydaturę. Uważam, że jest to tak ważna dla Polski teka, że powinien objąć ją ktoś, kto rzeczywiście zajmował się rolnictwem całe życie. Ja sam tą dziedziną nigdy się nie zajmowałem – mówił Krzysztof Szczerski w rozmowie z dziennikarzami. Prezydencki minister przyznał, że na początku sierpnia rozmawiał z nową szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen o tym, że Polska miała otrzymać stanowisko komisarza ds. infrastruktury lub polityki regionalnej. – To były dziedziny z zakresu moich kompetencji i zainteresowań – tłumaczył Krzysztof Szczerski.