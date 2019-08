Restauratorzy pokazali, jak wygląda lokal po wizycie rodziny. „Dzieci już nie wpuszczamy”

Restauracja Parma i Rukola znajduje się niemal w samym centrum Poznania. O lokalu stało się głośno za sprawą zakazu wprowadzonego przez jego właścicieli. Restauratorzy nałożyli bowiem szczególne ograniczenia – do lokalu nie będą wpuszczane dzieci poniżej 6 roku życia. W ramach uzasadnienia swojej decyzji, właściciele lokalu pokazali, jak wygląda restauracja po wizycie rodziny z dziećmi. Na udostępnionych zdjęciach widać krzesła ubrudzone jedzeniem czy resztki dań walające się po podłodze.

„Ostatnio trwa debata na temat: do restauracji, z dziećmi czy bez? No właśnie, długo trwała u nas rozmowa na ten temat, zdania są podzielone, sami mamy dzieci, mamy znajomych co przychodzą do nas rodzinami. Mamy tez sporo stałych gości i przyjaciół którzy swój wolny wyczekany czas spędzają w Parmie, relaksując się, ładując baterie na ciężkie dni w pracy” – zaczęli swój wpis właściciele lokalu.

„Jak można przyjść do miejsca publicznego i niszczyć czyjeś mienie? Dzieci. Tak dzieci to tylko dzieci, ale nie przychodzą tu samowolnie, przychodzą dzięki swoim rodzicom lub opiekunom którzy są odpowiedzialni za nich.Drodzy Państwo, zapraszamy dzieci do naszego lokalu, ale w granicach wiekowych +6. Możecie się na nas obrazić, możecie nas hejtować, trudno. Nie pozwalamy na takie zachowania – tak, nie wszystkie dzieci są takie same, ale nie będziemy robić selekcji” – podkreślili.