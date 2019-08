Spięcie na antenie TVN24. Patryk Jaki skrytykował stację i dziennikarkę Anitę Werner

Patryk Jaki był gościem programu „Fakty po faktach” w TVN24. Europoseł PiS skrytykował zarówno stację, jak i prowadzącą Anitę Werner. – Jakoś tak się dziwnie składa, że jak oglądam państwa stację, to w państwa stacji jest od rana do wieczora tylko atak na jedną stronę, porównywanie do systemów totalitarnych, Ziobro zły, Ziobro do dymisji – ocenił polityk. – To, co się wyprawia u państwa w stacji, to znaczy tworzy się tę mowę nienawiści, od rana do wieczora. Ministerstwo hejtu. Państwo to stosujecie. Nie ma u państwa na paskach ministerstwa hejtu od rana do wieczora? I tylko na jedną stronę jest bicie, tzn. bijecie tylko w PiS od rana do wieczora – dodał.

Zdaniem Patryka Jakiego współczesna definicja hejtu polega również na tym, że nie przekazuje się całej prawdy. – Macie państwo taką oto sytuację, że mamy podejrzenie w stosunku do jednego wiceministra w jednym z resortów i jest od rana do wieczora skandal, porównanie do systemów totalitarnych i komunistycznych, a z drugiej strony macie państwo szefa sztabu Platformy Obywatelskiej, kandydata na ministra sprawiedliwości, który osobiście uczestniczył i kierował, według tego, co pokazali dziennikarze, zorganizowanym hejtem i nie ma nic – przekonywał były wiceminister sprawiedliwości.

Polityk skrytykował także dziennikarkę Anitę Werner. – To jest po prostu skandal, co państwo robicie w tej chwili. Od rana do wieczora w nas bijecie. Kiedy próbuję przyjść i wytłumaczyć jedną rzecz, to pani mi co chwilę mi przeszkadza. Czy pani uważa, że tak powinna wyglądać rozmowa? – pytał europoseł Prawa i Sprawiedliwości.