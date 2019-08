Robert Biedroń skomentował pomysł usunięcia krzyża z Giewontu

W czwartek 22 sierpnia wczesnym popołudniem nad Tatrami przeszła gwałtowna nawałnica. „Tygodnik Podhalański” powołując się na informacje uzyskane od ratowników TOPR przekazał, że podczas burzy pioruny uderzały w kilku miejscach. Wyładowania atmosferyczne miały nastąpić m.in. na Giewoncie, Czerwonych Wierchach oraz na Hali Kondratowej. W wyniku gwałtownej burzy po stronie polskiej zginęły 4 osoby, a 160 zostało rannych. Jedna osoba zginęła po słowackiej stronie Tatr.

Po tragedii spekulowano, że metalowy krzyż na szczycie Giewontu mógł ściągnąć piorun. Dziennikarze podczas konferencji prasowej pytali naczelnika TOPR o ewentualne usunięcie konstrukcji. – Pojawiają się takie głosy w internecie, że gdyby nie wysoki krzyż, to być może ten piorun nie trafiłby tam i nie byłoby takiego niebezpieczeństwa – mówiła jedna z dziennikarek. – 15-metrowy krzyż nie podnosi bezpieczeństwa, a podnosi ryzyko, ale rażenia piorunem były też w okolicy. Nie my musimy się zastanawiać nad jego usunięciem, dla wielu osób byłoby to nie do pomyślenia – tłumaczył. Jan Krzysztof zaznaczył też, że sam krzyż jest powodem, dla którego niektórzy ludzie w ogóle wchodzą na Giewont. Jego zdaniem „tak drastyczny krok” jakim jest demontaż, nie zostanie podjęty.

Co na to Biedroń?

Do sprawy odniósł się także Robert Biedroń. Lider Wiosny powiedział w rozmowie z Polsat News, że choć jest zwolennikiem świeckiego państwa, pomysł usunięcia krzyża na Giewoncie nie jest dobry. – Jestem za świeckim państwem, jestem za rozdziałem państwa od Kościoła, tylko że krzyż na Giewoncie nie ma z tym nic wspólnego – podkreślił polityk. W ocenie Roberta Biedronia problemem nie jest krzyż a kwestia odpowiedniego zabezpieczenia turystów, by do podobnych tragedii nie dochodziło w przyszłości.