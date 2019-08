Zrobili sobie selfie na granicy polsko-rosyjskiej. Będą musieli słono za nie zapłacić

Patrol z Placówki Straży Granicznej w Barcianach w trakcie kontroli pasa drogi granicznej odkrył ślady przekroczenia granicy. W związku z tym funkcjonariusze rozpoczęli akcję z udziałem psa tropiącego. Szybko ustalono, że w okolice granicy polsko-rosyjskiej przyjechało pięciu tegorocznych maturzystów z Wielkiej Brytanii (dwóch Anglików w wieku 18-19 lat i trzech Polaków, również w tym samym wieku). Okazało się, że turyści świętowali 18-urodziny kolegi. Jedną z atrakcji miała być wycieczka w rejon granicy polsko-rosyjskiej. Nie zważając na tablice informacyjne i oznakowanie granicy, 18-letni obywatel Wielkiej Brytanii przekroczył ją, bo chciał pamiątkową fotografię przy słupie rosyjskim. Jego rownieśnik wykonał pamiątkowe selfie przy polskim znaku.

Selfie przy słupach granicznych będzie ich jednak słono kosztować. Jeden z turystów będzie musiał zapłacić 300 zł mandatu za nielegalne przekroczenie granicy z Rosją, drugi 200 zł za wejście na pas drogi granicznej.

„Trudno znaleźć wytłumaczenie dla lekkomyślności selfie-maniaków”

– Do czynienia z takimi przypadkami mamy, niestety, bardzo często. Zwłaszcza w okresie wakacyjnym. Trudno znaleźć wytłumaczenie dla lekkomyślności selfie-maniaków, którzy zupełnie świadomie przekraczają granicę tylko po to, aby zrobić sobie zdjęcie i nie robią sobie nic z zakazów, o których informują znaki. Nielegalne przekroczenie granicy jest czynem karalnym zagrożonym karą grzywny w wysokości do 500 zł – mówiła w rozmowie z portalem Gazeta.pl rzeczniczka Komendy Głównej Straży Granicznej, Agnieszka Golias.