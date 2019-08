Senat opublikował wykaz lotów Bogdana Borusewicza. Kilkanaście razy politykowi towarzyszyła córka

Bogdan Borusewicz sprawował funkcję marszałka Senatu od 2005 do 2015 roku. Na stronie Senatu opublikowano wykaz zagranicznych i krajowych lotów o statusie HEAD z udziałem polityka. Z opublikowanego zestawienia wynika, że od stycznia 2006 roku do października 2015 roku Bogdan Borusewicz jako marszałek Senatu odbył 89 podróży zagranicznych. Podczas dwunastu lotów marszałkowi towarzyszyła jego córka. Z kolei od maja 2006 do czerwca 2010 roku Borusewicz odbył 12 podróży krajowych.

Loty marszałka Kuchcińskiego

Publikowanie wykazów lotów kolejnych polityków sprawujących najważniejsze funkcje w państwie ma związek z zamieszaniem, które wywołały podniebne podróże Marka Kuchcińskiego. Na polityka spadła fala krytyki, gdy wyszło na jaw, że były już marszałek Sejmu, zabierał swoją rodzinę na pokład rządowego samolotu. – Informuję, że zamierzam złożyć rezygnację z funkcji marszałka Sejmu, którą powierzono mi 12 listopada 2015 roku. Chciałbym przy tym powiedzieć, że podczas mojej działalności nie złamałem prawa – powiedział Marek Kuchciński w czwartek 8 sierpnia. – Przyjąłem model pracy marszałka, który działa nie tylko w kraju, ale również zagranicą. Ponieważ opinia publiczna negatywnie ocenia moje działania, podjąłem decyzję o rezygnacji – dodał polityk.

Dotychczas zostały opublikowane wykazy lotów Donalda Tuska, Mateusza Morawieckiego, Beaty Szydło i Ewy Kopacz.

Czytaj także:

