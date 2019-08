Spora demonstracja przed KPRM. „Ziobro musi odejść”

Dymisji Zbigniewa Ziobry domagali się uczestnicy protestu, zorganizowanego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w poniedziałkowe popołudnie 26 sierpnia. Jak podkreślał przemawiający w trakcie demonstracji prof. Marcin Matczak, Ziobro albo wiedział, że „pod jego nosem” grupa współpracowników organizowała kampanię nienawiści wobec niewygodnych dla władzy sędziów i tolerował ten fakt, albo nie wiedział o niej i o tym procederze, co w równym stopniu dyskwalifikowałoby go jako ministra.

W wyniku afery posady stracili już wiceminister Łukasz Piebiak i sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości: Jakub Iwaniec oraz Arkadiusz Cichocki. Innym zamieszanym w sprawę jest sędzia Konrad Wytrykowski. Zarzuca mu się inicjowanie akcji hejtowania I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf.

Ziobro zostanie odwołany?

– Nie zaakceptujemy tego, że wyrzucenie jednego urzędnika sprawę zamyka. Sprawa dotyczy bezpośrednio ministra Ziobry. (...) Dlatego mówimy bardzo wyraźnie, że to jest kwestia odejścia ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry – mówił jeszcze Grzegorz Schetyna na konferencji prasowej. Lider PO dodał, że opozycja rozważa złożenie wniosku o odwołanie Ziobry oraz debatę, która miałaby odbyć się we wrześniu. – Dzisiaj zostawiamy czas i oczekujemy decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli takiej decyzji do końca tygodnia nie będzie, będzie wniosek o odwołanie ministra Ziobry – dodał cytowany przez 300polityka.pl. Odejścia ministra sprawiedliwości domaga się też Lewica.

– Są ludzie głęboko zainteresowani tym, żebym przestał pełnić funkcję, ale zawsze będę działał pryncypialnie i konsekwentnie, nie zaważając na ich niechęć, bo bezpieczeństwo Polaków jest dla mnie najważniejsze – odpowiadał Zbigniew Ziobro na antenie TVP Info. – Nikt nie może mi zarzucić braku pryncypialności i stanowczości w reakcji do środowiska sędziowskiego, wtedy jeżeli dochodzi tam do łamania prawa. Również wtedy, kiedy dochodzi do łamania standardów etycznych, niezależnie skąd się ci sędziowie wywodzą. I to jest nasza przewaga w stosunku do Platformy – dodawał.

Imperium Ziobry drży w posadach