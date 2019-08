Prezes PiS zażartował na konwencji. „To mówicie totalni, że Kaczyński nie ma poczucia humoru?”

W Sieradzu odbyła się kolejna konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Przemówienie wygłosił Jarosław Kaczyński. – Dążymy do tego, dążymy bardzo konsekwentnie i to z sukcesami, żeby poziom życia na wsi, przeciętny dochód na głowę, tzw. dochód do dyspozycji na głowę w gospodarstwie domowym na wsi i w mieście był na takim samym poziomie. Uczyniliśmy w tym kierunku bardzo duży krok – mówił prezes PiS. – Musimy mieć większość w dwóch izbach, bo tylko wtedy będzie można szybko i sprawnie iść do przodu. Tego szanowni państwo, mówię to nie dlatego, że jestem szefem tej partii, że kiedyś działałem w PC, ale przede wszystkim dlatego, że jestem Polakiem, tego państwu, temu okręgowi, ale przede wszystkim Polsce życzę. Premier Morawiecki użył bodajże wczoraj takiego bardzo celnego określenia. Przekazaliśmy w tzw. transferach społecznych społeczeństwu 80 kilka miliardów złotych. Polski budżet przestał być bankomatem dla przestępców podatkowych, dla mafii – dodawał Jarosław Kaczyński.

TVP Info zamieściło na Twitterze krótki filmik, na którym widać, jak prezes PiS wchodzi na scenę. Towarzyszą mu okrzyki „Jarosław!”, „Jarosław!”. – Dziękuję, przypominają mi państwo w różnych miejscach jak mam na imię. Ze wszystkich swoich cech, najbardziej sobie cenię imię – zażartował prezes PiS. Nagranie udostępnił na swoim profilu Joachim Brudziński. Powtórzę to pytanie po raz kolejny: to mówicie totalni,że Jarosław Kaczyński nie ma poczucia humoru i dystansu do siebie? – napisał europoseł.