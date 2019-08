Kolejna naklejka w „Gazecie Polskiej”. „Broń swojej Królowej”

Kilka dni temu redakcja „Gazety Polskiej” zapowiedziała, że do nowego numeru pisma po raz kolejny zostanie dołączona naklejka. Zespół tygodnika nie ujawniał, co będzie ona przedstawiać. Jak się okazało, na nalepce pojawił się wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej oraz napis "Królowa Polski – stań w Jej obronie". – Poprzednia naklejka była więc naszym protestem przeciwko cenzurze. Sama stała się obiektem wściekłych zabiegów cenzorów. Nowa naklejka to przypomnienie Polakom o naszej godności i honorze. Nie trzeba być wierzącym, by czcić Maryję Królową Polski. Za Królową obrali ją sobie nasi przodkowie. Towarzyszyła nam w chwilach zwycięstw i upadku. Jest znakiem sprzeciwu wobec zła, szczególnie tego zła opisanego w Ewangelii. Wedle Kościoła Maryja została nam dana jako szczególna pomoc w walce ze „złym duchem” – tłumaczył redaktor Tomasz Sakiewicz.

Kontrowersje wokół pierwszej naklejki

Do numeru „Gazety Polskiej” który ukazał się w środę 24 lipca zostały dołączone naklejki z przekreśloną tęczową flagą i napisem „strefa wolna od LGBT”. Pod wpisem na Twitterze tygodnika, w którym o tym poinformowano, pojawiła się ogromna liczba skrajnie negatywnych komentarzy wobec pomysłu redakcji. Do sprawy odniosła się m.in. ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. „Jestem rozczarowana i zaniepokojona tym, że pewne grupy wykorzystują naklejki do promowania nienawiści i nietolerancji. Szanujemy wolność słowa, ale musimy wspólnie stać po stronie takich wartości jak różnorodność i tolerancja” – napisała na Twitterze Georgette Mosbacher. Swoją wiadomość zakończyła hasztagiem #WszyscyJesteśmyRówni.

„Sława” pomysłu redaktorów „Gazety Polskiej” dotarła także poza granice naszego kraju. Informację o naklejkach zamieściło na swojej stronie internetowej BBC. Redaktorzy portalu związanego z największym brytyjskim nadawcą radiowo-telewizyjnym zwrócili uwagę na komentarz Georgette Mosbacher. Przytoczyli także słowa redaktora „Gazety Polskiej” Tomasza Sakiewicza, który stwierdził, że „bycie aktywistą ruchu gejowskiego nie czyni nikogo bardziej tolerancyjnym, a Polacy kochają wolność i znają słowo tolerancja od wieków, dlatego poparli powstanie USA”