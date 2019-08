Lubuskie. Pijany kierowca BMW wjechał na plażę pełną ludzi

Do zdarzenia doszło w okolicach kąpieliska w Tarnowie Jeziernym, w gminie Sława w województwie lubuskim. Podczas jednej ze służb funkcjonariusze otrzymali informację o prawdopodobnie nietrzeźwym kierowcy, który może przejeżdżać przez miejscowość. Kierowca samochodu marki BMW przyspieszył, kiedy zauważył radiowóz. Policjanci zawrócili za kierowcą, a po chwili zostali zatrzymani przez kobietę. Ta przekazała, że wyprzedzający ją przed chwilą kabriolet uszkodził jej lusterko. To utwierdziło policjantów w przekonaniu, że auto należy jak najszybciej zatrzymać do kontroli.

W pewnej chwili uciekający przed radiowozem samochód marki BMW wjechał na plażę pełną ludzi. Z auta wyskoczyło czterech mężczyzn, którzy chcieli ukryć się w tłumie, aby uniknąć odpowiedzialności. Dzięki pomocy plażowiczów policjanci szybko ustalili, kto podróżował samochodem - było to czterech mężczyzn w wieku między 21 a 26 lat. Kontrola alkomatem wykazała, że wszyscy byli nietrzeźwi, w ich krwi wykryto od 2 do ponad 3 promili alkoholu. Żaden z podejrzanych nie przyznaje się do kierowania autem, twierdzili także, że się nie znają. Przy jednym z nich znaleziono jednak kluczyki do samochodu. Sprawą zajęła się sławska policja. Funkcjonariusze ustalają, kto kierował pojazdem, a po zebraniu niezbędnego materiału dowodowego zadecydują o zarzutach. Rozważane są również te związane z narażeniem na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.