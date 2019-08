Sondaż. Co jest istotne w czasie kampanii wyborczej? Program na pierwszym miejscu, niska pozycja lidera

Instytut Badań Społecznych i Rynkowych IBRiS przeprowadził dla „Rzeczpospolitej” sondaż, w którym zapytał ankietowanych, co jest dla nich istotne w kampanii wyborczej. Program partii jest najważniejszy dla prawie 50 proc. wyborców, dla 31,6 proc. są to wartości, które dane ugrupowanie prezentuje. Proponowani kandydaci są istotni dla 10,6 proc. respondentów, a osoba lidera dla 8,6 proc. ankietowanych. W badaniu zapytano również o to, co nie jest istotne podczas trwania kampanii wyborczej. 45 proc. badanych twierdzi, że nieważna jest osoba lidera, a 34,4 proc. wskazuje na kandydatów, których proponuje ugrupowanie.

Ankietowanych podzielono również ze względu na sympatie polityczne. Program jest najważniejszy dla elektoratu PiS (56 proc.), a także Lewicy (51 proc.) oraz Koalicji Obywatelskiej (48 proc.). 28 proc. wyborców Kukiz’15 i PSL oraz 8 proc. sympatyków Konfederacji wskazuje kwestie dotyczące programu jako najważniejsze.

Jak wynika z sondażu, najbardziej nastawieni na merytoryczne kwestie są najmłodsi wyborcy. W grupie 18-24 lata na program jako istotny element podczas trwania kampanii wyborczej wskazało 80 proc. respondentów. Dla porównania – w grupie 50-59, kwestie merytoryczne są ważne dla 29 proc. ankietowanych.