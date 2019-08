Zniesienie wiz do USA dla Polaków. Rozenek-Majdan apeluje od internautów

Kwestia zniesienia wiz dla Polaków wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych to temat, który od lat jest poruszany na szczeblu dyplomatycznym przez USA i Polskę. Teraz, ze względu na słowa prezydenta Donalda Trumpa oraz działania amerykańskiej ambasador w Polsce, porozumienie jest bardzo realne. – Liczę na to, że wizy, jako pewna uciążliwość, zostanę w końcu zniesione, ale jednocześnie liczę też na to, że Polacy zostaną w kraju i że więcej Polaków wróci do Polski i tutaj będzie budowała swoją przyszłość. – powiedział w programie „Fakty po faktach” premier Mateusz Morawiecki.

Na temat wiz dla Polaków postanowiła wypowiedzieć się również Małgorzata Rozenek-Majdan. Gwiazda TVN zamieściła na swoim profilu na Instagramie apel, który jest skierowany do wszystkich osób planujących wyjazd do USA. „Jak wiecie losy polskiego przystąpienia do ruchu bezwizowego ze Stanami Zjednoczonymi właśnie się ważą. Ambasador Georgette Mosbacher od początku swojej kadencji mówiła, że to będzie priorytetem jej polityki jako urzędującego Ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce. Prawdą jest, że i strona Polska i strona amerykańska zrobiły wszystko co strony państwowe mogły. Teraz wszystko zależy od nas” – stwierdziła Rozenek-Majdan.

Celebrytka podkreśliła, że warunkiem przystąpienia do programu #visawaiverdlapolski jest odpowiedni odsetek negatywnie rozpatrywanych wniosków wizowych. „Nie może być większy niż 3 proc. Z roku na rok ten odsetek się zmniejsza. W zeszłym zszedł poniżej 4 proc”. – podkreśliła gwiazda TVN. „Zwiększenie liczby wniosków o wizę od kandydatów spełniających wymogi jest kluczowe do zakwalifikowania Polski do programu ruchu bezwizowego. Kochani, jeżeli, rozważacie ubieganie się o wizę lub jej odnowienie, złóżcie wniosek przed końcem września” – zaapelowała.