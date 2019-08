Zakończyło się kolejne spotkanie sztabu kryzysowego. Dworczyk poinformował o podjętej decyzji

„Rozpoczął się kolejny sztab kryzysowy zwołany w związku ze skażeniem Wisły. W sztabie uczestniczą minister Michał Dworczyk, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz przedstawiciele MPWiK” – poinformowała przed godziną 8.00 Kancelaria Premiera na Twitterze.

Tuż przed godziną 9.00 poinformowano o decyzjach, które zapadły. – Przedstawiliśmy władzom Warszawy propozycję pomocy polegającej na zbudowaniu alternatywnego rurociągu. Bardzo się cieszymy, że władze Warszawy podjęły decyzję o przyjęciu tej pomocy – powiedział Michał Dworczyk.

Most pontonowy

– W obliczu katastrofy ekologicznej, którą może spowodować zrzut ścieków przez wiele tygodni, przypominamy – 260 tys. m3 ścieków na dobę wpływa do Wisły, w obliczu tego, że od awarii minęło 48 godzin i mimo propozycji, bardzo konkretnych, składanych m.in. przez Wody Polskie, władze m.st. Warszawy nie podjęły jednoznacznych decyzji co do dalszych działań, premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o budowie alternatywnego rurociągu, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy zostaną przerzucone na prawy brzeg, aby trafiły do oczyszczalni Czajka – zapowiedział Michał Dworczyk po zakończeniu posiedzenia sztabu kryzysowego w czwartek 29 sierpnia.

Mariusz Błaszczak na antenie Polskiego Radia poinformował, że „budowa rurociągu zastępczego, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy zostaną przerzucone na prawy brzeg i trafią do oczyszczalni „Czajka" może potrwać kilka dni”. – Samo wybudowanie mostu pontonowego zajmuje około 8 godzin. Dłużej potrwa transport jego elementów do Warszawy – dodał w „Sygnałach dnia” Mariusz Błaszczak. Sytuację związaną z wyciekiem ścieków do Wisły w Polskim Radiu komentował również Henryk Kowalczyk. – Straty środowiskowe po wpuszczeniu ścieków do Wisły będą ogromne – powiedział minister środowiska.

