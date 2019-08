Bliscy polityków będą musieli ujawnić swój majątek? Jest projekt ustawy

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw. Jak czytamy, zakłada on rozszerzenie zakresu oświadczeń majątkowych, jakie składają m.in. posłowie, senatorowie, Marszałek Sejmu i Senatu, premier, wicemarszałkowie, prezes NIK, ministrowie oraz prezesi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

O przyjęciu i skierowaniu do Sejmu projektu ustawy poinformował za pośrednictwem Twittera wicepremier Jacek Sasin. „Rząd przyjął i skierował do Sejmu projekt ustawy obligującej m.in.: premiera, ministrów, posłów, senatorów, prezesów TK, NSA i SN do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków, dzieci, osób pozostających we wspólnym pożyciu. Zrealizowaliśmy naszą zapowiedź” – napisał.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że osoby pełniące wyżej wymienione funkcje będą obowiązane, oprócz złożenia o swoim majątku osobistym i majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową, „przedstawić w składanym oświadczeniu informację o majątku osobistym małżonka oraz majątku osobistym i objętym małżeńską wspólnością majątkową dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych oraz osób pozostających we wspólnym pożyciu z osobą obowiązaną do złożenia oświadczenia” .

Projekt zakłada, że oświadczenia majątkowe posłów i senatorów wciąż będą jawne, natomiast dane osobowe i majątkowe ich bliskich, nie będą dostępne publicznie.

W uzasadnieniu projektu czytamy: „Zawarta w projekcie ustawy propozycja, aby oświadczenie o stanie majątkowym osób piastujących ww. funkcje publiczne obejmowało również informacje o stanie majątkowym osób im najbliższych, podyktowana jest potrzebą eliminacji ewentualnych, nieuzasadnionych podejrzeń kierowanych w stosunku do osób pełniących funkcje publiczne i służyć ma potwierdzeniu również w wyniku badania oświadczeń o stanie majątkowym przez naczelników urzędów skarbowych iż źródła pochodzenia uzyskanego majątku nie budzą wątpliwości” . Ponadto zaznaczono, że regulacje przyczynią się do zwiększenia poziomu zaufania społeczeństwa do osób piastujących funkcje publiczne.

