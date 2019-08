Anna Maria Anders odebrała nominację na stanowisko ambasadora Polski we Włoszech

W piątek 30 sierpnia Anna Maria Anders odebrała nominację na funkcję ambasadora RP w Republice Włoskiej i Republice Sam Marino. Uroczystość odbyła się w godzinach porannych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Kilka dni wcześniej za pośrednictwem mediów społecznościowych Anna Maria Anders poinformowała, że zrezygnowała z mandatu senatora. „Panu marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu i polskiemu Senatowi dziękuję za współpracę” – napisała wówczas na Twitterze.

Anna Maria Anders – wykształcenie, kariera polityczna

Anna Maria Anders to absolwentka filologii romańskiej na University of Bristol. Z kolei na Boston University zdobyła tytuł MBA z ekonomii. Zawodowo pracowała w Biurze Prasowym UNESCO w Paryżu oraz w przedsiębiorstwie z branży naftowej.

W 2015 roku Anna Maria Anders bez powodzenia kandydowała do Senatu z list PiS, uzyskując 154 746 głosów. Do Senatu dostała się jednak dzięki wyborom uzupełniającym w 2016 roku. W czerwcu 2019 została odwołana ze stanowisk sekretarza stanu w KPRM i pełnomocnika premiera w związku z planami objęcia funkcji ambasadora RP we Włoszech.