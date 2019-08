Brak flag UE w Sejmie. Witek: Nie widzę w tym problemu

Podczas pierwszej oficjalnej konferencji prasowej nowej Marszałek Sejmu pojawił się rząd biało-czerwonych flag. W Sejmie zabrakło natomiast flag Unii Europejskiej. Pytana o brak unijnych symboli, Elżbieta Witek odparła, że nie widzie w tym żadnego problemu. – to pytanie jest niezasadne. Jesteśmy w polskim parlamencie, więc występuję na tle polskich flag. Nie robiłabym z tego wielkiego problemu – powiedziała dziennikarzom.

– Dla nas naturalne było to, że w Sejmie są flagi polskie i europejskie, bo jednak jesteśmy częścią Unii i dla nas ma to ogromne znaczenie. Podkreślaliśmy to, że Polska jest silnym krajem Unii Europejskiej, jesteśmy z tego dumni. Szkoda, że teraz tej tradycji nie ma. Jeśli ktoś uważa, że Polakom przeszkadzają unijne flagi, to się myli – stwierdziła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Po posiedzeniu Rady Ministrów w listopadzie 2015 roku Beata Szydło wystąpiła na konferencji prasowej tylko w otoczeniu biało-czerwonych flag, bez flag Unii Europejskiej. – Cieszę się, że w tych trudnych czasach jesteśmy członkiem UE i NATO. Natomiast przyjęliśmy taką zasadę, że wypowiedź po posiedzeniu polskiego rządu będziemy realizować na najpiękniejszych, moim zdaniem, biało-czerwonych flagach – wyjaśniła ówczesna premier.

