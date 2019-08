Kolejna restauracja nie wpuści małych dzieci. „Podtrzymujemy też zakaz wprowadzania wózków dziecięcych”

Kilka dni temu jedna z poznańskich restauracji - Parma i Rukola - ogłosiła, że wstępu do lokalu nie będą miały dzieci poniżej 6 roku życia. Decyzja właścicieli lokalu wywołała ogromną dyskusję. Pojawiły się głosy o dyskryminacji rodzin, odezwało się także wiele głosów poparcia dla tej inicjatywy.

Parma i Rukola nie będzie jedyną restauracją w Poznaniu przeznaczoną tylko dla dorosłych klientów. Na podobny krok zdecydowali się właściciele lokalu Papavero znajdującego się przy ulicy 3 maja. „Jak powszednie wiadomo - Papavero od 18 lat uchodzi za restaurację idealną na spotkania biznesowe oraz lokal na specjalną okazję, w którym w kameralnych i komfortowych warunkach można spędzić czas, delektować się naszą kuchnią. Nie posiadamy menu dziecięcego, kącika dla maluchów, nie korzystamy także z usług animatorek/ów” - podkreślili restauratorzy.

W dalszej części wpisu zamieszczonego na Facebooku dodali, że długoletnie doświadczenie restauracyjne, zmusiło ich na początku 2018 roku do wcielenia w życie zakazu wprowadzania wózków dziecięcych do lokalu, co było podyktowane względami bezpieczeństwa. „Zdajemy sobie sprawę, że każda sytuacja jest inna, każde dziecko i rodzic także. Jednak dla usprawnienia naszej pracy, bezpieczeństwa i komfortu Gości… zapraszamy do Papavero wszystkich powyżej 6 roku życia. Zakaz wprowadzania wózków dziecięcych również podtrzymujemy. Wyjątkiem mogą być rezerwacje grupowe, ale tylko i wyłącznie po wcześniej konsultacji tematu z obsługą” - poinformowali właściciele lokalu Papavero.

Czytaj także:

Restauratorzy pokazali, jak wygląda lokal po wizycie rodziny. „Dzieci już nie wpuszczamy”