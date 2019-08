Obchody rocznicy II WŚ w Polsce bez szefa Rady Europejskiej. „Zaproszenie pojawiło się wczoraj”

Były szef polskiego rządu poinformował, że nie wybiera się na uroczystości do Warszawy, ponieważ nie ma żadnych wątpliwości, że organizatorzy tej bardzo ważnej uroczystości w taki sposób postępują, żeby dać do zrozumienia, że nie chcą go tam widzieć. – A ja nigdy nie narzucam się ze swoją obecnością kiedy wiem, że nie jestem mile widziany – podkreślił.

Donald Tusk powiedział w rozmowie z TVN24, że zaproszenie na obchody rocznicy II wojny światowej dopiero wczoraj pojawiło się na jego biurku. – Wszyscy w Europie staramy się pewne standardy utrzymywać. Zaproszenie na 14 lipca do Francji na uroczystości narodowe wysyła się, do mnie i do kolegów, z którymi współpracuję, prezydentów, premierów, na 3 miesiące przed takimi uroczystościami. Na uroczystości do Izraela prezydent Izraela wysyłał z rocznym wyprzedzeniem – mówił szef Rady Europejskiej.

– Wolałbym ten temat zamknąć, bo to szkodzi reputacji Polski. Niezależnie od tego jak prezydent Duda, czy polski rząd, patrzą na mnie krzywym okiem, to lepiej byłoby, żeby w przestrzeni publicznej, europejskiej, światowej, mówiono bez tego nieprzyjemnego kontekstu, bez takiego lekkiego odoru – stwierdził. Donald Tusk przypomniał również, że organizował uroczystości związane z 70. rocznic wybuchu II wojny światowej. – To było wówczas na Westerplatte. Wszyscy przemawiali, ja nie miałem z tym żadnego problemu, pierwszym przemawiającym był prezydent Lech Kaczyński. Do głowy by mi nie przyszło, by łamać reguły i traktować kogoś w sposób nieprzystający do dyplomacji – zaznaczył.

Zamieszanie wokół zaproszenia dla Tuska

Za organizację uroczystości w Warszawie odpowiada Kancelaria Prezydenta. W środę 28 sierpnia w mediach pojawiły się doniesienia, że zaproszenia na uroczystości nie otrzymał Donald Tusk. Błażej Spychalski pytany o powody takiej decyzji miał powiedzieć w rozmowie z portalem Gazeta.pl, że szef Rady Europejskiej nie jest przywódcą żadnego państwa. – Klucz zaproszeń był prosty, zapraszani byli przywódcy państw Unii Europejskiej, NATO i Partnerstwa Wschodniego. Zaproszenie wysłano też do sekretarza generalnego ONZ – tłumaczył.

Współpracownik zdementował jednak za pośrednictwem Twittera informację o braku zaproszenia dla Donalda Tuska. „W związku z licznymi pytaniami informuję, że zawsze na ważne uroczystości państwowe zapraszamy wszystkich byłych Prezydentów i Premierów. Tak jest i tym razem - na uroczystości 1.09 do Warszawy zaprosiliśmy wszystkich byłych Prezydentów RP i Premierów RP” – przekazał Błażej Spychalski.

