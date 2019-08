Skrępowane zwłoki owinięte folią. Archiwum X prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny

Do zdarzenia doszło 15 marca 1993 r. Dyżurny jednostki Policji w Sycowie ok. godz. 17.00 otrzymał zgłoszenie o ujawnieniu zwłok ludzkich w terenie leśnym, przy trasie Międzybórz – Oleśnica, w pobliżu miejscowości Drałtowice. Były to zwłoki mężczyzny owinięte w przeźroczystą folią ze skrępowanymi nogami i rękami. Do dzisiaj wykorzystując wszelkie możliwości identyfikacyjne nie ustalono tożsamości osoby. Zebrane wtedy w sprawie materiały wskazują, że ofiarą może być mężczyzna pochodzący z byłego bloku państw WNP. Ponadto z ustaleń poczynionych w tamtym czasie wynika, że był on widywany na targowiskach w Oleśnicy i Bierutowie w towarzystwie osób wschodniego pochodzenia.

Z policyjnego rysopisu wynika, że zmarły miał ok. 25 lat i mierzył ok. 191 cm. Był przeciętnej budowy ciała i miał owalną twarz z lekko odstającymi małżowinami usznymi, a także łukowate zrośnięte brwi. Gdy znaleziono jego ciało był ubrany w koszulę w biało-niebieską kratę z napisem na metce: „TIRNAVA SIGHISOARA ROMANIA”, buty sportowe marki Adidas - rozmiar 47, podkoszulek z długim rękawem i kalesony w kolorze kremowym oraz majtki koloru białego. Na lewej ręce mężczyzna miał zegarek kwarcowy marki „ZARITROV SWISS MODE” z kopertą w kolorze żółtym, tarczą w kolorze czarnym i paskiem w kolorze czarnym. Na środkowym palcu znajdowała się obrączka w kolorze żółtym, na szyi mężczyzna miał łańcuszek z krzyżykiem z wizerunkiem Chrystusa wykonany z metalu w kolorze białym.

Przy wykorzystaniu obecnych możliwości technicznych wykonany został portret mężczyzny. Policja opublikowała go i prosi o pomoc wszystkie osoby, które mogą przekazać jakiekolwiek informacje na temat tożsamości mężczyzny.