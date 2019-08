Ukraina wyda zgodę na ekshumacje? Prezydent Duda po rozmowach z Zełenskim

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przebywającym w Warszawie prezydentem Ukrainy przede wszystkim o kwestiach istotnych dla współistnienia naszych krajów, naszego sąsiedztwa i rozwijania naszych wzajemnych relacji. – Poczynając od kwestii historycznych, aż przez wszystkie elementy rozwoju infrastrukturalnego; i w dziedzinie transportu, i dziedzinie kontaktów międzyludzkich, a także jeśli chodzi o politykę – relacjonował Andrzej Duda na konferencji prasowej po spotkaniu obu polityków. Jak wskazał, Polska stoi na stanowisku, że konieczne jest przywrócenie pełnej integralności terytorialnej Ukrainy, co oznacza także powrót Krymu. Prezydent podkreślił, że nasz kraj będzie dalej wspierał sankcje wobec Rosji.

Prezydent Duda wskazał, że podczas rozmów podniesiony został także problem pamięci historycznej. – Bardzo byśmy obaj chcieli, żeby na tym tle doszło do normalizacji relacji międzyludzkich. Powiedziałem panu prezydentowi, że droga do tego jest tylko taka, aby każdy człowiek, który zginął, został zamordowany, został upamiętniony, odzyskał swoje imię i nazwisko, żeby miał nagrobek. Żeby był wskazany na tablicy oznaczającej zbiorową mogiłę – podkreślił prezydent.

Andrzej Duda wskazał, że aby to umożliwić, konieczne jest przeprowadzenie prac ekshumacyjnych. – Poprosiłem pana prezydenta, żeby to moratorium, które zostało wprowadzone przez poprzednie władze Ukrainy, zostało zniesione. Pan prezydent mi oznajmił, że nowy rząd jest na etapie formowania się i obiecał mi, że ta kwestia zostanie zrealizowana – poinformował prezydent Polski – Z góry mówię, że to taki element, który ma dziś znaczenie fundamentalne dla Polaków. To kwestia upamiętnienia najbliższych – zaznaczył Duda.

