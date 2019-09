„Rzeczpospolita”: Spełniamy kryteria zniesienia wiz do USA

Kwestia zniesienia wiz dla Polaków wyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych to temat, który od lat jest poruszany na szczeblu dyplomatycznym przez USA i Polskę. Jak podaje „Rzeczpospolita”, współczynnik odmów wjazdu do USA dla Polaków spadł poniżej 3 procent. Jeśli dane te by się potwierdziły oznaczałoby to, że Polska spełniłaby podstawowy warunek zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. Aby formalnie Polska spełniała warunki ruchu bezwizowego konieczne jest ustalenie liczb odmów za cały rok rozliczeniowy, który upływa 30 września. Źródła „Rzeczpospolitej” podkreślają, że kwestia przystąpienia do ruchu bezwizowego jest osobistym celem Georgette Mosbacher.

Dane, do których dotarli dziennikarze, zostały przygotowane przed przyjazdem Mike’a Pence’a do Warszawy. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Andrzejem Dudą wiceprezydent USA mówił o sprawie wiz. – Cieszę się, że Polska zbliża się do spełnienia kryteriów objęcia programem ruchu bezwizowego; Stany Zjednoczone nominują Polskę do tego programu, gdy zostaną spełnione kryteria – stwierdził Mike Pence.

