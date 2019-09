Radny ze Świebodzic nie wiedział, że mikrofon jest włączony. „Chu** gonić i koniec”

W piątek 30 sierpnia 2019 roku odbywała się sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach. Na prośbę jednego z radnych przewodniczący Zdzisław Pantal zarządził 10-minutową przerwę. Zwrócił się wówczas do siedzącego obok radnego. W wulgarnych słowach komentował obecność jednego z mieszkańców miasta. – Zobacz tego skur**ela, (pada nazwisko mieszkańca – red.), jaki z nimi kolega, ch*ja gonić i koniec – stwierdził Pantal

„Na dzisiejszej sesji rady miejskiej przewodniczący Pantal w wulgarnych i plugawych słowach odniósł się w rozmowie do radnego Jana Klepca, mówiąc do niego w słowach, które ciężko przytoczyć, na temat mieszkańca naszego miasta, który jest częstym uczestnikiem posiedzeń rady jako mieszkaniec” – czytamy we wpisie radnych klubu Wspólne Świebodzice. „Hipokryzja, jaką kreuje swoją osobą pan Pantal sięgnęła zenitu!” – ocenili radni. Jak podaje gazeta.pl, samorządowiec żałuje wypowiedzianych słów. Polityk poinformował także, że przeprosił mężczyznę, o którym wypowiadał się w wulgarny sposób.

