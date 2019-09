Motocyklista uderzył w wózek z dzieckiem i uciekł. Zdarzenie uchwyciły kamery

Przez przejście dla pieszych w Lubinie przechodziła 78-letnia kobieta, która pchała wózek z czteromiesięczną wnuczką. Przejeżdżający motocyklista nie dość, że nie ustąpił pierwszeństwa kobiecie, to jeszcze uderzył w wózek i uciekł z miejsca zdarzenia. Sytuacja wyglądała groźnie, ale na szczęście ani dziecku, ani jego babci nic poważnego się nie stało.

Całą sytuację nagrał kamerą samochodową świadek zdarzenia, którzy przekazał nagranie policjantom. Dzięki temu mundurowi ustalili, że jednośladem kierował 26-letni mieszkaniec Lubina. Wkrótce wyszło na jaw, że nie miał on uprawnień do prowadzenia motocyklu. Przed sądem odpowie za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu grzywna w wysokości nawet 5 tys. zł oraz zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów mechanicznych do lat 3.

Policjanci apelują

„Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo w trakcie jazdy zależy przede wszystkim od nas samych i od decyzji, które podejmujemy. Pośpiech i chwila nieuwagi na drodze wystarczą do tego, aby doszło do tragedii. Musimy pamiętać, że piesi w konfrontacji z pojazdem nie mają żadnych szans. Dlatego tak ważne jest zachowanie koncentracji i bezpiecznej prędkości zwłaszcza w terenie zabudowanym. Kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania wobec innych uczestników ruchu drogowego” – apelują policjanci przy okazji tego zdarzenia.

Czytaj także:

Twórca „metody na wnuczka” skazany. „Proceder odrażający moralnie”