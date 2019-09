Nowe Zadybie. Tragiczny wypadek po rozpoczęciu roku szkolnego. Nie żyje 18-latek, są ciężko ranni

Do wypadku doszło wczoraj około godz. 12.00 na drodze powiatowej w miejscowości Nowe Zadybie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobowym saabem, 18-letni mieszkaniec powiatu ryckiego, na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do czołowego zderzenia z ciężarową scanią kierowaną przez 33-letniego mieszkańca powiatu garwolińskiego. – Nie wiemy jeszcze, dlaczego 18-latek zjechał wprost przed ciężarówkę. Jest to jednak z pewnością okazja, aby zaapelować do młodych kierowców: brawura i nadmierna prędkość to główne przyczyny wypadków – powiedział podinsp. Robert Wąsik z policji w Rykach w rozmowie z Wirtualną Polską. Jak podaje Wirtualna Polska, samochodem osobowym przemieszczała się grupa znajomych, którzy wracali z inauguracji roku szkolnego.

Nie żyje 18-latek, inni są ciężko ranni

W wyniku zdarzenia zmarł 18-letni mężczyzna. Kierujący samochodem osobowym oraz dwie pasażerki, 18-letnie mieszkanki powiatu ryckiego, zostali przewiezieni do szpitala. Ze względu na zły stan zdrowia, jedna z nastolatek została przetransportowana do placówki śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kierujący samochodami uczestniczącymi w zdarzeniu byli trzeźwi.

