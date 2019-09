Minister edukacji do dziennikarki „Gazety Wyborczej”: Chaos to jest być może w pani głowie

Fragment nagrania z rozmowy Dariusza Piontkowskiego z dziennikarzami pojawił się na Twitterze. Justyna Dobrosz-Oracz powiedziała politykowi, że reforma edukacji „miała nie dotknąć uczniów, a wprowadza chaos” . – Chaos to jest być może w pani głowie dotyczący oświaty. Natomiast wyraźnie reforma przebiegała sprawnie – odpowiedział jej polityk. Dziennikarka „Gazety Wyborczej” w odpowiedzi stwierdziła, że jest obrażana przez ministra.

Wina samorządów?

W dalszej części rozmowy Dobrosz-Oracz zwróciła uwagę na fakt, że niektórzy uczniowie mają lekcje do 19:30, a nawet do 20. – Czy to nie jest chore? – dopytywała reporterka. Piontkowski w odpowiedzi stwierdził, że w jednej z publikacji inna z dziennikarek „GW” wspominała w tym kontekście o szkole w Bochni, gdzie „od kilkunastu albo i kilkudziesięciu lat lekcje toczą się na dwie zmiany” . – Podając informacje warto trzymać się faktów – dodał.

Na uwagę dziennikarki, że problem nauki do późnych godzin dotyczy także szkół w Warszawie, o czym w internecie informują sami uczniowie, minister stwierdził, że „w przytłaczającej większości szkół w Polsce, zajęcia zarówno w szkołach podstawowych jak i w szkołach średnich odbywają się zgodnie ze standardami, czyli kończą się około 15-16” . – Tylko te samorządy, które nie inwestowały w ostatnich latach w oświatę, gdy powstawały nowe osiedla, sprowadzały się setki, tysiące nowych ludzi, nie zauważały potrzeb edukacyjnych, nie budowały przedszkoli, nie budowały szkół, nie chciały przekształcać szkół gimnazjalnych w średnie, dzisiaj w niektórych wypadkach mogą mieć problemy – dodał.

Dobrosz-Oracz zapytała Piontkowskiego, czy ten jako szef resortu „umywa ręce” i nie obchodzi go, „jak wygląda sytuacja”. – Jeszcze raz trzeba powtórzyć wyraźnie, kto jest odpowiedzialny za organizowanie oświaty. Z jednej strony ci sami samorządowcy żądają żeby ograniczyć kompetencje państwa, odebrać choćby sprawy związane z edukacją, a z drugiej mówią, że jednocześnie sobie nie radzą – odpowiedział polityk.

