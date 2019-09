17 lat temu pomógł nastolatce, która uciekła z domu. Teraz Pawła poszukują internauci

Ogłoszenie zostało udostępnione w języku angielskim, a jego autorem jest przyjaciel Polki, która mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii. Kobieta nie wie o akcji, a jej znajomemu bardzo zależy na rozwikłaniu zagadki nurtującej ją od kilkunastu lat i tym samym sprawieniu jej niespodzianki. „Moja przyjaciółka uciekła z domu na krótko przed swoimi 17 urodzinami (luty 2002), więc to wydarzyło się zimą 2001/2002. Dotarła do Zakopanego gdzie znalazła hostel. Niedługo potem pojawił się tam starszy mężczyzna (około 46 lat) o ciemnych włosach i imieniu Paweł” – czytamy we wpisie.

Mało informacji

Turysta od razu poznał, że dziewczyna uciekła z domu i zaopiekował się nią niczym ojciec. Przez około dwa tygodnie mieszkali w schronisku w górach. „Podczas tego czasu opiekował się nią, ona zdradziła dlaczego uciekła z domu, a on jej wysłuchał i pocieszał” – dodał autor postu. O Pawle wiadomo jedynie tyle, że lubił Pink Floyd oraz poezję Walta Whitmana. „Przyjaciółka tak o nim opowiedziała: »Nie zostawił mnie samej, pilnował mnie. Moja mama mówi że czasem spotykamy ludzi którzy są naszymi aniołami stróżami (myśli, że on był moim aniołem stróżem). W końcu musieliśmy zejść stamtąd i się rozstać, zostawił mi nawet trochę pieniędzy. Zrobił na mnie duże wrażenie. Chciałabym móc mu podziękować«” – czytamy we wpisie.

Pod postem trwa dyskusja, a z komentarzy internautów wynika, że do spotkania nastolatki i Pawła doszło prawdopodobnie w schronisku w Dolinie Pięciu Stawów Polski. Użytkownicy zwracają jednak uwagę na to, że wciąż dysponują małą ilością informacji, które mogą okazać się niewystarczające w ustaleniu tożsamości turysty, który teraz ma ponad 60 lat.

