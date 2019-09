Kaczyński mówił o 100 obwodnicach. To nowe hasło PiS

– W naszym programie, tutaj troszkę wyprzedam czas, ale już to powiem, będzie hasło 100 obwodnic – zapowiedział Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Olsztynie, nie dostarczając jednak zbyt wielu szczegółów na temat tego projektu. Prezes PiS mówił także o budowie rurociągu, który „w przeciągu stosunkowo krótkiego czasu będzie gotowy” . – Doprowadzenie tej inwestycji do końca ostatecznie uniezależni nas od wschodniego gazu. To nie oznacza, że mamy go w ogóle nie kupować, bo to jest kwestia wtedy już czysto gospodarcza, ale to nie będzie już kwestia jakiegokolwiek uzależnienia – dodał polityk cytowany przez 300polityka.pl.

„Przeciwnik wykonuje różne fikołki”

Jednym z tematów wystąpienia Kaczyńskiego była polska armia, która zdaniem prezesa PiS „szybko się przezbraja” . – Staje się armią naprawdę nowoczesną, zdolną do walki z różnym przeciwnikiem – dodał. – Nie chcemy by do tej walki kiedykolwiek doszło, ale jest takie powiedzenie: „Chcesz pokoju, szykuj się do wojny”. My chcemy pokoju, ale musimy w związku z tym się bronić – podkreślił.

Przemawiając do uczestników konwencji polityk podkreślił, że członkowie PiS muszą ciężko pracować aż do samego końca kampanii wyborczej. – Bez pracy nie ma zwycięstwa. Przeciwnik też myśli, zatrudnia różne zewnętrzne agencje, wykonuje różne fikołki, jak państwo mogli ostatnio zobaczyć i usłyszeć – dodał. Kaczyński zaznaczył, że wygrana w wyborach nie jest łatwym zadaniem, ponieważ opozycja „ciągle ma ogromną przewagę jeżeli chodzi o media” i „może docierać do ludzi z największymi bzdurami” . Zdaniem prezesa partii rządzącej kluczem do sukcesu jest trafianie z przekazem do ludzi, mówienie im „jak jest naprawdę” i pokazywanie zmian, jakie zachodzą za rządów PiS.

