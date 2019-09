Mężczyzna spędził weekend w zamkniętym Kauflandzie. Zasnął w… toalecie

W sobotę 31 sierpnia klient sklepu wszedł do toalety na chwilę przed zamknięciem. Jak informuje „Kurier poranny”, mężczyzna chciał wypić zakupiony wcześniej alkohol. Zasnął w ubikacji. Gdy się obudził i chciał opuścić sklep zorientował się, że placówka została już zamknięta. Mężczyzna bał się konsekwencji, więc postanowił nie reagować i przeczekać do poniedziałku, czyli momentu, w którym sklep ponownie zostanie otwarty. – Niestety nie miał przy sobie telefonu komórkowego, aby powiadomić kogokolwiek o sytuacji. Mężczyzna opuścił sklep w poniedziałek o 5 rano, gdy do toalety weszli pracownicy sanitarni – przekazała Daria Tworek z biura prasowego Kaufland Polska.

Jak się okazuje, klient nie musiał spędzać weekendu w Kauflandzie. Mógł w bezpieczny sposób opuścić sklep, korzystając z wyjścia ewakuacyjnego. Ruch na sali sprzedażowej włączyłby alarm, na który z kolei zareagowaliby ochroniarze. Rzeczniczka sklepu podkreśla, że klient „nie zostałby pociągnięty do odpowiedzialności, ponieważ nie miała miejsca ani kradzież ani zniszczenie mienia”.