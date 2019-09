Coraz większa sprzedaż wódki w Polsce. Były szef PARPA: To może być efekt 500 plus

„Dziennik Gazeta Prawna” przytoczył dane z badań przeprowadzonych przez Nielsen Polska, z których wynika, że w pierwszym półroczu tego roku Polacy wypili ponad 143 mln litrów mocnego alkoholu. To o 6,7 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Samej wódki od stycznia do czerwca tego roku kupiono w naszym kraju 122,9 miliona litrów i wydano na to ponad 5,86 mld zł. To wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, odpowiednio o 5,3 proc. i 7 proc. Jak podaje „DGP”, powrót do picia mocnych alkoholi stał się odczuwalny dla policji. Do końca lipca funkcjonariusze zatrzymali ponad 63 tys. pijanych kierowców, o ponad 3 tys. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Zdaniem Krzysztofa Brzózki, byłego szefa Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wzrost spożycia napojów wyskokowych może być związany ze świadczeniem 500 plus. – Nie bójmy się mówić o tym, że to może być efekt 500 plus. Gdy gospodarstwa domowe zaspokoiły potrzeby związane z poprawą standardu życia, wydają na konsumpcję, w tym na używki – stwierdził.

W podobnym tonie wypowiedział się Artur Bartoszewicz, adiunkt w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. – Z licznych badań wynika, że spożycie mocnych trunków najszybciej rośnie w gronie kobiet. A to one w największym stopniu gospodarują 500 plus – tłumaczył.

Czytaj także:

„Rz”: „Martwe dusze” na listach poparcia Bezpartyjnych Samorządowców i Liroya