Konfederacja zaprezentowała „jedynki”, wcześniej wystąpiła awaria. „Utrudniają do końca!”

„Obecnie trwa ręczne przeszukiwanie wszystkich kandydatów. Automat do prześwietlania bagażu wysiadł. Jest tylko 2 strażników. Sprawdzają wszystkich ręcznie. Zdaniem władz Sejmu w ponad sto osób mamy się zmieścić razem z mediami w salce która ma jakieś 30 m2. Utrudniają do końca!” – poinformował Krzysztof Bosak we wpisie na Twitterze.

„Przed nami krew, pot i łzy”

– Na trzy dni przed terminem mieliśmy pewność rejestracji, zgłosiliśmy komitety. Zebraliśmy prawie trzy razy więcej głosów, niż to było potrzebne. Jestem dumny z tego, że wśród nas są ludzie z różnych środowisk – powiedział Janusz Korwin-Mikke podczas konferencji prasowej w Sejmie. – Przed nami krew, pot i łzy. Kampania wyborcza krótka, skuteczna. Do zobaczenia w tej kampanii, do zobaczenia 13 października przy urnach i uwaga, przy urnach nie tylko w charakterze głosujących, także w charakterze kontrolujących. „Pilnuj wyborów” to hasło, które podnosimy wraz z kolegami, koleżankami z ruchu – dodał Grzegorz Braun. Słowa polityków cytuje portal 300polityka.pl.

Jedynką na warszawskiej liście Konfederacji został Janusz Korwin-Mikke. Grzegorz Braun otworzy rzeszowską listę, a Krzysztof Bosak i Robert Winnicki będą walczyć o głosy wyborców w odpowiednio – Kielcach i Białymstoku.

