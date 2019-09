Ratownicy wydobyli ciała grotołazów z Jaskini Wielkiej Śnieżnej.

Przypomnijmy, że ratownicy TOPR dotarli do ciał grotołazów w Jaskini Wielkiej Śnieżnej już w piątek 30 sierpnia. Znajdowały się one we wskazywanym wcześniej miejscu. Od tego czasu prowadzone były działania zmierzające do wydobycia zwłok na powierzchnię. Udało się to niemal tydzień później – w czwartek 5 września TOPR poinformował o zakończeniu akcji.

Przypomnijmy, że ciało grotołaza w niebieskim kombinezonie i fragment czerwonego materiału, który uznano za część kombinezonu drugiej osoby, zauważone zostały w piątek 23 sierpnia. W kolejnych dniach ratownicy TOPR prowadzili prace nakierowane na dojście do nich. Konieczne było poszerzenie korytarza, w którym znajdowały się zwłoki.

Jaskinia Wielka Śnieżna

Jaskinia Wielka Śnieżna jest najgłębszą i najdłuższą jaskinią w Polsce. Długość odkrytych do tej pory korytarzy wynosi 23 753 metry, a deniwelacja 824 metry. Określenie to obejmuje 5 jaskiń. Są to: Jaskinia Śnieżna, Jaskinia Wielka Litworowa, Jaskinia nad Kotlinami, Jasny Awen i Jaskinia Wilcza.