Pentagon wstrzymuje inwestycje w Polsce. Jest komentarz MON

Ministerstwo Obrony Narodowej w odpowiedzi na plany Pentagonu podkreśliło, że według przekazanych przez stronę amerykańską zapewnień mowa jest jedynie o opóźnieniach, a nie rezygnacji z inwestycji. „Zmiany w budżecie Pentagonu nie wpłyną na realizację porozumienia dotyczącego zwiększania liczebności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Skutki korekt budżetowych, z uwagi na ich niedużą wartość i planowany termin rozpoczęcia, będą mogły być szybko zniwelowane w kolejnym budżecie obronnym USA. Decyzje dotyczące Polski stanowią jedynie kilkuprocentową część planowanych opóźnień” – podkreśla MON.



W dalszej części komunikatu resort stwierdził, że „uzgodnienia MON z Departamentem Obrony USA dotyczące wdrożenia deklaracji prezydentów z 12 czerwca br. pozwoliły na uzgodnienie większości lokalizacji dla zwiększonej, trwałej obecności wojskowej USA w Polsce i są kontynuowane a realizacja Deklaracji prezydentów z 12 czerwca br. jest priorytetem obu stron”.



„30 sierpnia br. szef MON spotkał się w Warszawie z Johnem Boltonem, doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego. Rozmawiano o realizacji podpisanej w czerwcu br. przez prezydenta Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa umowy o zwiększeniu obecności wojsk USA w Polsce. O uzgodnionych sześciu i planowanej siódmej lokalizacji wojsk amerykańskich w Polsce minister Błaszczak rozmawiał również telefonicznie z Markiem Esperem, sekretarzem obrony USA. Zgodnie uznali, że realizacja postanowień czerwcowego porozumienia o współpracy wojskowej przebiega sprawnie oraz według planu” – zapewnia ministerstwo.

Wstrzymano pięć polskich inwestycji

Jak informuje „The New York Times”, na budowę muru graniczącego z Meksykiem Donald Trump przekierował 3,6 mld dolarów z budżetu Pentagonu. Oznacza to, że opóźnieniu lub zawieszeniu uległo 127 projektów budowlanych prowadzonych przez amerykańskie wojsko. Decyzja o odebraniu funduszy armii wywołała ostry sprzeciw Demokratów. Ich zdaniem jest to naruszenie kompetencji Kongresu, który decyduje o wydatkach budżetowych.

Na liście inwestycji zamrożonych przez Pentagon znalazło się pięć projektów realizowanych w Polsce. Wszystkie miały zostać wprowadzone w życie w przyszłym roku i wpisywać się w Europejską Inicjatywę Odstraszania. Szacuje się, że w przypadku naszego kraju chodzi o łączną kwotę około 100 mln dolarów. Jak pisze Wirtualna Polska, cztery z tych inwestycji polegały na budowie torów kolejowych, składów amunicji czy koszar. Piąta dotyczyła stworzenia zbiorników paliwa na lotnisku w Powidzu. Wartość tej ostatniej określono na 21 mln dolarów.

