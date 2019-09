Bielsko-Biała. 12-latka urodziła dziecko. Prokuratura wszczęła śledztwo

Z informacji Radia Bielsko wynika, że dziecko przyszło na świat we wtorek 23 lipca w szpitalu miejskim im. Jana Pawła II przy ulicy Wyspiańskiego w Bielsku-Białej. Chłopiec urodził się zdrowy. Jego mama ma zaledwie 12 lat. Z uwagi na dobro dziewczynki do wiadomości opinii publicznej nie podano żadnych informacji na temat jej sytuacji rodzinnej. Sprawa została zgłoszona na policję, ponieważ zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, obcowanie płciowe z osobą małoletnią poniżej 15 roku życia jest przestępstwem ściganym z urzędu. Za teo typu czyn grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Postępowanie w sprawie ciąży dziewczynki wszczęła także prokuratura.- Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów. Z uwagi na charakter czynu oraz właściwości osobiste pokrzywdzonej, która jest osobą małoletnią, zgodnie z obowiązującą procedurą prokuratura złożyła wniosek o przesłuchanie pokrzywdzonej przed sądem - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej Jacek Boda. Prokurator poinformował, że śledczy przesłuchali już matkę dziewczynki a sąd rodzinny, pod opieką którego znajdowała się 12-latka złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Czytaj także:

Pomorskie. Urodziła dziecko pod Biedronką. „Słyszałam, jak kobieta krzyczała, nikt się nie interesował”