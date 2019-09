Pomorskie. Dzieci pobiły 9-latka, nagranie wrzucono do sieci

Na nagraniu, które pojawiło się w sieci słychać, że grupa dzieci zaatakowała 9-letniego chłopca. Do zdarzenia doszło w Klawkowie niedaleko Chojnic w województwie pomorskim. Jak podaje Polsat News, chłopiec miał zniszczyć rower jednemu z kolegów, przez co stał się ofiarą brutalnego odwetu. Inne dzieci kopały go, biły oraz poniżały. – Dawaj go! Z lewej! Z prawej! – słychać w pewnym momencie na filmiku.

„Dziesięciu na jednego”

Sprawą zajęła się już policja. – Zawiadomienie o znęcaniu się nad 9-latkiem przez grupę dzieci otrzymaliśmy wczoraj od matki chłopca. Zabezpieczyliśmy materiał filmowy, którzy policjanci analizują pod kątem ustalenia sprawców – powiedziała w rozmowie z polsatnews.pl sierż. sztabowy Justyna Przytarska, oficer prasowy KPP w Chojnicach. Jak dodała, udało się ustalić tożsamość kilku „bohaterów” nagrania. – Są to nieletni w wieku 11-12 lat. Ustalamy dane dalszych sprawców, którzy znęcali się nad tym chłopcem. W zajściach brało udział około dziesięciu osób – wyjaśniła.

Serwis weekendfm.pl poinformował z kolei, że nie było to pierwsze tego typu zdarzenie, a historia powtórzyła się co najmniej kilkukrotnie. Zachowaniu chłopców przyjrzy się Sąd Rodzinny, a o incydencie poinformowano szkoły, do których uczęszczają. – Jakby go zabili, co by się stało? Kto by odpowiadał? Dziesięciu na jednego, przecież tam chłopaki są 14-, 15-letnie, on dopiero ma 9 lat. Co on takiego mógł im zrobić w ogóle, żeby oni go tak traktowali? – retorycznie pytała matka chłopca w rozmowie z Weekend FM.

