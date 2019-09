Politycy i dziennikarze komentują konwencję Koalicji Obywatelskiej. „Jąka się, myli, zacina”

Odnowa demokracji, naprawa służby zdrowia czy walka z przemocą domową to jedne z obietnic Koalicji Obywatelskiej, które przedstawiono na piątkowej konwencji. Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła również o wprowadzeniu darmowego internetu dla młodzieży do 24 roku życia. Jej zapowiedzi były żywiołowo komentowane na Twitterze.

Marcin Bosacki



Michał Wróblewski



Piotr Kubica, dziennikarz TOK FM



Stanisław Janecki



Michał Boni



Joanna Miziołek



Dominik Tarczyński

– Mamy też ofertę dla seniorów aktywnych – tym damy premię emerytalną, w wysokości nawet 20 tysięcy złotych oraz zwolnimy emerytury z PIT dla tych, którzy nadal pracują. Będą czeki opiekuńcze dla seniorów – zapowiadała Kidawa-Błońska. – Zrównamy płace kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. Mają się liczyć kompetencje a nie płeć. Państwo będzie konsekwentne w ściganiu sprawców przemocy domowej. Alimenty będą ściągane, wprowadzimy dwumiesięczny, płatny urlop tacierzyński, zagwarantujemy bezpłatny dostęp do in vitro – dodała.

Brak cenzury, przejrzystość wsparcia dla twórców, bogate systemy stypendialny, ograniczony do minimum wpływ urzędników, naprawa mediów publicznych, likwidacja abonamentu, przywrócimy 50 proc. kosztów uzyskania przychodu dla twórców – to kolejne zapowiedzi przedstawione na konwencji, tym razem z dziedziny kultury. – To jest program ludzkich spraw. Nie jest pisany przeciwko komuś. Jest pisany przez ludzi i dla ludzi. To nasz wspaniały program. I marzy mi się Polska, gdzie nikomu nie trzeba będzie przypominać co to jest honor, dobre wychowanie – powiedziała Kidawa-Błońska.