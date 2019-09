Śmierć Dawida Kosteckiego. Przedstawiciel MS chciał robić zdjęcia zwłok dla Ziobry?

List Edyty Kosteckiej do Jarosława Kaczyńskiego opublikował serwis Radia Zet. Żona zmarłego na początku sierpnia boksera podkreśliła w korespondencji, że od miesiąca stara się wyjaśnić sprawę śmierci męża. Zaznaczyła, że aż do 2 sierpnia rozmawiała z nim codziennie, co tydzień odwiedzała go w areszcie, a cała rodzina okazywała sportowcowi wparcie. „Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na jego wyjście z więzienia. Mój mąż przepracował swoją próbę samobójczą sprzed lat i odbył profesjonalną terapię. Z całą pewnością nie miał żadnej depresji. Nigdy nie uwierzę, że Dawid mógł się zabić” – dodała Kostecka.

Prokurator odsunięty od śledztwa?

Wdowa bo byłym bokserze napisała do prezesa PiS, że podległa mu prokuratura traktuje bliskich Kosteckiego oraz ich pełnomocników „jako zagrożenie związane z tym, że chcą wyjaśnienia przyczyn śmierci” sportowca. Wyjaśniła, że rodzina „Cygana” nie ma wglądu w akta postępowania, a o niektórych dowodach dowiaduje się z przekazów medialnych. „Czy może Pan panie Prezesie zrozumieć jak się czuje człowiek, który o dowodach ze śledztwa dowiaduje się z mediów, bo prokuratura odmawia wydania ich rodzinie, ale chętnie dzieli się nimi z mediami? Czy Pan jako bliski ofiar katastrofy smoleńskiej nie miał dostępu do akt sprawy? " – dopytywała Kostecka.

Autorka listu ujawniła także zeznania prokuratura Kapuścińskiego, który był obecny podczas oględzin zwłok Kosteckiego. Miał on poinformować, że „do celi wchodził przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości i chciał robić zdjęcie jej zmarłemu mężowi po to, aby przekazać to zdjęcie ministrowi sprawiedliwości” . „Po co rządowi zdjęcie mego zmarłego męża? I dlaczego odsunięto od prowadzenia sprawy tego prokuratora, który ujawnił ślady na szyi? Czy dlatego, że nie zgodził się na to zdjęcie?” – czytamy w dalszej części listu.

Kostecka podkreśliła, że „Cygan” nie był „świętym człowiekiem”. Dodała, że był za to polskim obywatelem oraz dzielnym sportowcem, przez co „zasługuje na wyjaśnienie tego, kto go zabił” . „Nie jestem politykiem i nie obchodzi mnie to, że ta śmierć nastała w czasie kampanii wyborczej. Chcę sprawiedliwego śledztwa i traktowania mnie uczciwie. Chcę, aby sprawców śmierci mego męża, jeżeli się ich znajdzie, surowo ukarać. Tego domaga się sprawiedliwość. Tego domagam się ja i moje dzieci” – podsumowała.

Dwa ślady na szyi

Dawid Kostecki zmarł 2 sierpnia nad ranem w celi Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Bokser miał powiesić się na pętli z prześcieradła, leżąc w łóżku pod kocem. Od początku jego rodzina nie wierzyła w to, że popełnił on samobójstwo. Z kolei sekcja zwłok Kosteckiego, którą zleciła prokuratura, wykluczyła udział w jego śmierci osób trzecich.

"Gazeta Wyborcza" informowała z kolei, że po tym, jak w celi znaleziono ciało „Cygana”, do aresztu wysłano prokuratorów Wojciecha Kapuścińskiego i Piotra Prenetę, którym towarzyszył biegły medyk sądowy dr Wojciech Sadowski. Kapuściński z Sadowskim oglądali ciało i celę, a Preneta zajął się przesłuchiwaniem współwięźniów.

Wspomniany przez Kostecką Kapuściński sporządził notatkę służbową z której wynika, że nie znalazł śladów obrony czy walki. Miał jednak wątpliwości, czy Kostecki popełnił samobójstwo. Sadowski z kolei przekręcił ciało na brzuch i odkrył dwa ślady na szyi. Kapuściński napisał, że „przypominają ślady powstałe w wyniku wkłucia igły”. Wspomniał w notatce o „możliwym zbrodniczym charakterze śmierci” i podejrzewał, że „Cygan” mógł zostać odurzony. Jako dowody zabezpieczył koc, prześcieradło i trzy części materaca podejrzewając, że jeśli byłemu bokserowi coś wstrzyknięto, to mogą znajdować się tam ślady. Sekcję zwłok przeprowadziła dr Agnieszka Dąbkowska z Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie. Jak podaje „Wyborcza”, Dąbkowska opisała w protokole dwa ślady na szyi Kosteckiego, ale ich dokładnie nie zbadała.