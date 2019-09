Kidawa-Błońska mówiła o przywróceniu ulg dla twórców. Kilka lat temu głosowała za ich zniesieniem

Podczas piątkowej konwencji przedstawiono najważniejsze założenia programowe Koalicji Obywatelskiej. – Przedsiębiorcy są gnębieni. Stworzymy i przejrzyste prawo podatkowe. Firmy nie będą opodatkowane podatkiem CIT – mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska. Kandydatka na premiera wspomniała również o twórcach. – Przywrócimy 50 proc. kosztu uzysków dla twórców w pełnym wymiarze, bo pamiętajmy, że naród, który nie dba o swoją kulturę, traci tak naprawdę swoją tożsamość. Dlatego ta kultura w tych trudnych czasach musi być bardzo ważna – mówiła wicemarszałek Sejmu.

Wspomniana ulga została ograniczona za sprawą głosowania, jakie miało miejsce 12 października 2012 roku. 204 posłów Platformy Obywatelskiej opowiedziało się „za” takim rozwiązaniem, a wśród nich była właśnie Kidawa-Błońska. Przeciwko było m.in. 132 posłów PiS. Miesiąc później ustawę podpisał ówczesny prezydent, Bronisław Komorowski. Jak przypomina TVP Info, pięć lat później rząd Zjednoczonej Prawicy podwoił ulgi, ale jednocześnie odrzucił projekty zakładające ich zniesienie w podatku dochodowym twórców. – Jest zgoda, decyzja pana premiera Morawieckiego, Ministerstwa Finansów, na to, żeby dwukrotne zwiększyć limit, od którego można liczyć 50-proc. koszty uzysku, co dla wszystkich środowisk twórców, artystów, dziennikarzy, naukowców – myślę – jest dobrą wiadomością – mówił we wrześniu 2017 roku cytowany przez stację Piotr Gliński.

