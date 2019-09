Brzozowiec. Obnażone zwłoki 26-letniej Ukrainki znalezione w rowie. List gończy za sprawcą

30 sierpnia w przydrożnym rowie w miejscowości Brzozowiec znalezione zostały częściowo obnażone zwłoki kobiety. Ustalono, że zmarła to 26-letnia mieszkanka Ukrainy. Przeprowadzona tego samego dnia sekcja zwłok wykazała, że kobieta została zamordowana.

Sprawca zabójstwa został wytypowany w ciągu kolejnych kilku dni – był to Ukrainiec, który w tym czasie wyjechał do ojczyzny, gdzie się ukrył. Na podstawie materiału dowodowego i zabezpieczonych śladów prokuratura w Sochaczewie przedstawiła mężczyźnie zarzut, a następnie wystąpiła do Sądu Rejonowego w Sochaczewie z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd 3 września przychylił się do wniosku, a dzień później Prokuratura Rejonowa wydała list gończy za sprawcą.

Polscy policjanci współpracują za ukraińskimi funkcjonariuszami nad ujęciem mężczyzny.