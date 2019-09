Rusza „Queer Tour” w polskich miastach. Będą edukować mieszkańców o LGBT

„Chcesz dowiedzieć się co to znaczy LGBT+ i o co chodzi z tą całą »ideologią LGBT«? Jesteś osobą LGBTQIAP+, bądź jej bliskim, a może nigdy nie poznałeś takiej osoby?”– czytamy w opisie facebookowego wydarzenia, które promuje akcję organizowaną w Puławach. Już w niedzielę 8 września pojawią się tam Nadia Kłos i Katarzyna Urbanek z Warszawy, które będą chciały odpowiadać na wspomniane pytania. Jak podaje „Dziennik Wschodni”, są to aktywistki z Warszawy, które same należą do społeczności LGBT.

„Nie jesteśmy ideologią”

Kobiety planują przeprowadzenie „Quuer Tour”, czyli wizytę w około 30 miastach w całej Polsce, w których samorządy uchwalały stanowiska sprzeciwiające się promowaniu ideologii LGBT chociażby w szkołach. – Nie wyobrażamy sobie żyć w strefie „wolnej od LGBT”. Uważamy, że homofobiczne deklaracje polityków nakręcają jedynie spiralę nienawiści i strachu. Nie zgadzamy się na odczłowieczanie i zrównywanie osób do jakiejś rzekomo groźnej ideologii. Dlatego chcemy odwiedzić grupą kilkunastu osób miasta, porozmawiać z ich mieszkańcami, wesprzeć żyjące w nich osoby LGBTQIA+ i pokazać, że nie jesteśmy ideologią, tylko ludźmi – wyjaśniły w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim”.

Aktywistki utworzyły internetową zbiórkę, w której gromadzono środki na przeprowadzenie akcji w Puławach. Zebrane pieniądze miały pokryć koszty podróży, ale również wydrukowanie naklejek i ulotek. Udało im się zebrać niemal 1900 z planowanych 2000 zł.

