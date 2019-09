Sienkiewicz krytykuje słowa Kaczyńskiego o rodzinie. „Nie masz prawa tak mówić”

– Człowiek jest istotą społeczną. Dwie ze wspólnot tworzonych przez niego uważamy za najważniejsze. Pierwsza z nich to rodzina. Ale rodzinę widzimy jako jedną kobietę, jednego mężczyznę w stałym związku i ich dzieci. To jest rodzina – stwierdził Jarosław Kaczyński podczas sobotniej konwencji PiS.

Do słów prezesa partii rządzącej odniósł się na Twitterze Bartłomiej Sienkiewicz. Były minister spraw wewnętrznych zauważył, że w Polsce co roku dochodzi do 60 tys. rozwodów. „Dzieci na ogół zostają z matką. Według Jarosława Kaczyńskiego to nie jest rodzina” – dodał polityk. „Sam w dzieciństwie przez to przeszedłem. W imieniu swoim i mi podobnych mówię: Kaczyński nic nie rozumiesz. Mniej niż nic. I nie masz prawa tak mówić” – podsumował.

O czym jeszcze mówił Kaczyński?

– Program będziemy ujawniać podczas kolejnych konwencji. Chciałem powiedzieć dziś o podstawowych sprawach – mówił Jarosław Kaczyński. – Każda grupa ma jakiś plan, a u jego podstaw, jest jakiś system wartości. My też taki mamy i nie jest on tajemnicą, przedstawialiśmy go w różny sposób. On się nie zmieni, ale zmieniają się okoliczności. Z tego względu trzeba go przypominać, bo on jest ten sam, ale nie taki sam, bo kontekst jest inny – wyjaśnił prezes PiS.

– System wartości jest skonstruowany wokół tego, co traktujemy jako najważniejsze – wokół godności człowieka i jego życia. Ochrona życia jest dla nas bardzo ważna. To jest także ochrona przed eutanazją, przed aborcją na życzenie, przed całą ideologią, która wartość życia ludzkiego podważa – podkreślił. – To jest wartość niepodważalna – mówił. – Pamiętamy też o komplikacjach życia. I dlatego cenimy też wartości heroiczne – dodał.

– Bez tych heroicznych wartości nie mogłaby być realizowana inna wartość ceniona przez nas – wolność. Człowiek by być godny, musi być wolny i to na dwa sposoby – od niepotrzebnych zakazów, opresji, ale także musi mieć prawo od innej wolności – wolności "do" – do działania, do współdecydowania. I ta wolność jest w naszych dziejach niezwykle ważna. Ona konstruowała nasze dzieje – mówił prezes PiS.

Czytaj także:

Trump nie przyleciał do Polski, bo bał się skażenia radioaktywnego? Tak twierdzi poseł Kukiz'15