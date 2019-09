Ojciec, który pozywa Polskę za chaos w szkołach. „Władze przeprowadziły makabryczny eksperyment”

Dr Bilski wyjaśnił, czego ma dotyczyć ten pozew oraz jakie kroki zostały już podjęte. – Władze naszego państwa przeprowadziły na dzieciach makabryczny eksperyment, obciążyły ich psychikę i ograniczyły ich dostęp do edukacji – twierdzi pedagog. – Pozew dotyczy nierównego potraktowania naszych dzieci w stosunku do dzieci z innych roczników. Warunki w jaki przebiega proces edukacji, sposób w jaki przeniesiono dzieci ze szkoły podstawowej do edukacji średniej jest źródłem trudnych doświadczeń dla rodziców i uczniów i będzie miał konsekwencje dla ich dalszej edukacji i kariery – wyjaśniał mężczyzna.

Dr Dobrosław Bilski założył grupę „Pozew rodziców podwójnego rocznika”, na której gromadzą się rodzice dzieci z roczników 2003, 2004 i 2005.

Czytaj także:

Martyna Wojciechowska pokazała zdjęcia w sukni ślubnej. „Nadchodzi nowe”