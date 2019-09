Prawie 1000 złotych za podręczniki? Tak, to nie żart. Zdjęcie paragonu wywołało burze

954 złote – taka kwota widnieje na paragonie, który zamieściła jedna z internautek w sieci. Wiemy, że pochodzi on z jednej z księgarni w Lubaniu w województwie dolnośląskim. Poza jedną okładką na zeszyt, możemy przeczytać na paragonie np. że książka do nauki języka niemieckiego kosztowała 54 złote, podręcznik do historii 48 złotych, zbiór zadań z chemii 44 złote, a podręcznik do religii 24 złote.

Zdjęcie paragonu zamieściła też na swoim profilu na Facebooku psycholog rozwojowa Dorota Zawadzka. Pojawiło się pod nim setki komentarzy rodziców, którzy narzekają na ceny podręczników.

„Nie rozumiem jednego. Co się przez rok zmieniło w chemii, fizyce, itp żeby od razu nowe podręczniki kupować” – pisze jedna z internautek. „ Mój syn w tym roku poszedł do LO i koszt jego książek plus ćwiczenia wyszedł w podobnej kwocie. Nie mogę zrozumieć dlaczego tak rzadko można odkupić książki od starszych roczników” – dodaje inna.