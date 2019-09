„Kociarze z Jarosławem” na profilu Morawieckiego. „Wprawiają w dobry nastrój”

„Muszę się Państwu przyznać, że ile razy patrzę na to zdjęcie z sobotniej konwencji PiS, tyle razy na mojej twarzy pojawia się uśmiech. I z tego co wiem, nie tylko mnie »kociarze z Jarosławem« wprawiają w dobry nastrój”– napisał szef rządu na Facebooku dołączając zdjęcie trzech mężczyzn. Jeden z nich trzyma tabliczkę z hasłem „Kociarze z Jarosławem”, a drugi wyciętą z kartonu podobiznę kota. „Panu Prezesowi gratuluję dowcipnych wyborców, a obu Panom pomysłowości. Możecie być wzorem dla wszystkich wyborców, jak z klasą wspierać swoich kandydatów” – podsumował premier.

Konwencja PiS

– Program będziemy ujawniać podczas kolejnych konwencji. Chciałem powiedzieć dziś o podstawowych sprawach – mówił podczas organizowanej w Lublinie konwencji Jarosław Kaczyński. – Każda grupa ma jakiś plan, a u jego podstaw, jest jakiś system wartości. My też taki mamy i nie jest on tajemnicą, przedstawialiśmy go w różny sposób. On się nie zmieni, ale zmieniają się okoliczności. Z tego względu trzeba go przypominać, bo on jest ten sam, ale nie taki sam, bo kontekst jest inny – wyjaśnił prezes PiS.

– System wartości jest skonstruowany wokół tego, co traktujemy jako najważniejsze – wokół godności człowieka i jego życia. Ochrona życia jest dla nas bardzo ważna. To jest także ochrona przed eutanazją, przed aborcją na życzenie, przed całą ideologią, która wartość życia ludzkiego podważa – podkreślił. – To jest wartość niepodważalna – mówił. – Pamiętamy też o komplikacjach życia. I dlatego cenimy też wartości heroiczne – dodał.

– Bez tych heroicznych wartości nie mogłaby być realizowana inna wartość ceniona przez nas – wolność. Człowiek by być godny, musi być wolny i to na dwa sposoby – od niepotrzebnych zakazów, opresji, ale także musi mieć prawo od innej wolności – wolności "do" – do działania, do współdecydowania. I ta wolność jest w naszych dziejach niezwykle ważna. Ona konstruowała nasze dzieje – mówił prezes PiS. – Człowiek jest istotą społeczną. Dwie ze wspólnot tworzonych przez niego uważamy za najważniejsze. Pierwsza z nich to rodzina. Ale rodzinę widzimy jako jedną kobietę, jednego mężczyznę w stałym związku i ich dzieci. To jest rodzina – stwierdził Kaczyński. – Taki model rodziny ma dziś wielu przeciwników. Rodzina jest atakowana. Oczywiście między kobietami a mężczyznami musi być pełna równość. Ale w większości przypadków ludzie rodzą się kobietami i mężczyznami i niech tak zostanie. Tak ma w Polsce zostać – dodał.