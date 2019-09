Rząd przyjął rozporządzenie. Będzie spory wzrost płacy minimalnej

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., które zostało przedłożone przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożenę Borys-Szopę. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wyniesie 2 600 zł. Oznacza to wzrost o 350 zł, czyli o 15,6 proc. w stosunku do 2019 r. (obecnie najniższa płaca wynosi 2 250 zł). Podczas posiedzenia Rady Ministrów premier zdecydował o podwyższeniu pensji minimalnej z planowanych 2450 do 2600 zł, tj. o 150 zł.

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 49,7 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2020 r. Minimalna stawka godzinowa w 2020 r. będzie wynosiła 17 zł (więcej o 1 zł niż wcześniej planowano). W 2019 r. jest to 14,70 zł.

Przedstawiciele rządu tłumaczą, że poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2600 zł będzie miał pozytywny wpływ na sytuację gospodarstw domowych (przez wzrost dochodów pracowników). Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ok. 1,5 mln pracowników otrzymujących płacę minimalną.

– Chcę przede wszystkim przedstawiać pewną perspektywę, ponieważ my dzisiaj myślimy o tych 4000 zł jako czymś, co jest na bardzo wysokim poziomie – mówił premier Mateusz Morawiecki w Łowiczu. Z zapowiedzi szefa rządu wynika, że płaca minimalna w przyszłym roku wyniesie 2600 zł, na koniec 2020 roku/początek 2021 roku będzie wynosić 3000 zł, a na koniec 2023 roku wyniesie 4000 złotych.

Jak podał CIR, obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, współmierne do dynamiki wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia.

