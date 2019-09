Świnoujście. Samochód wpadł do Świny. Trwa akcja ratunkowa

Do wypadku doszło we wtorek 10 września około godziny 18:35 przy przeprawie promowej Krasibór w Świnoujściu. Osobowe volvo skręciło z ul. Karsiborskiej w prawy wjazd do lasu w kierunku dawnej jednostki wojskowej. Samochód z trzema osobami w środku wpadł do Świny. Jak się okazało, autem podróżowało troje nastolatków. 14-letni chłopiec wydostał się z pojazdu o własnych siłach. Dwie pozostałe osoby - dziewczynka i chłopiec w wieku 15 lat - nadal przebywają pod wodą.

Jak podaje RMF FM, nadal trwa akcja ratunkowa. Jak informuje Tomasz Kubiak z zachodniopomorskiej straży pożarnej, na miejscu oprócz strażaków pracują także członkowie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego ze Szczecina. Powiadomiono także SAR.

Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do wypadku.