Basen bez wody, żółta woda w kranie i rozpadający się sufit. Pobyt w tych hotelach to prawdziwy koszmar

Wybieracie się na urlop? Sprawdźcie dokładnie miejsce, do którego jedziecie. Wszystko po to, by nie spotkało was niemiłe zaskoczenie.

Większość, nawet jeżeli lubi swoją pracę, z utęsknieniem wyczekuje upragnionego urlopu. Gdy cel podróży zostanie ustalony, pojawiają się pytania o zakwaterowanie. Istnieje wiele takich miejsc, które nie mogą się pochwalić pięcioma, a nawet dwoma gwiazdkami. Myślicie, że wpływ na to mają jedynie aspekty wizualne? Nic bardziej mylnego. Tutaj chodzi również o funkcjonalność, a właściwie jej brak. Bo jak ocenicie pokój hotelowy, który jest tak niski, że nie można się w nim wyprostować? Co powiecie na żółtą wodę w kranie, w której strach się umyć? A może wyjaśnicie, jak pływać w basenie, który nie ma wody? Te i wiele innych wpadek to jedynie wierzchołek góry lodowej. Przekonajcie się o tym sami, oglądając naszą galerię.

