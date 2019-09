Pomorski sanepid ostrzega. Należy unikać kontaktu z wodą z Wisły i Zatoki Gdańskiej

„Nieznaczne przekroczenie normy dla obecności bakterii Escherichia coli stwierdzono w próbce wody pobranej z miejsca, gdzie zwykle organizowane jest kąpielisko na Stogach (nr 26), wynoszące 1120 NPL/100 ml (norma 1000 NPL). Natomiast liczba bakterii z grupy Enterokoków w tej próbce odpowiada wymaganiom sanitarnym rekomendowanym dla wody w miejscach, w których zwykle organizowane są kąpieliska" – czytamy w komunikacie Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. W związku z zaistniałą sytuacją organizacja zaapelowała o unikanie kontaktu z wodą z Wisły oraz wodami Zatoki Gdańskiej od miejscowości Stogi do miejscowości Mikoszewo w celach rekreacyjnych oraz socjalno – bytowych. Kolejne próbki wody do badań miały zostać pobrane we wtorek 10 września 2019 roku.

Jak podaje Radio Zet, sytuacja ta „jest najprawdopodobniej związana ze zrzutem ścieków do Wisły po awarii dwóch kolektorów odprowadzających nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni »Czajka«”.

Czytaj także:

Basen bez wody, żółta woda w kranie i rozpadający się sufit. Pobyt w tych hotelach to prawdziwy koszmar