Pies uratował mężczyznę, który wpadł do rowu. „Stanął jak wryty i nie chciał się ruszyć”

– Wybiegła, oddaliła się ode mnie jakieś 50 m, w pewnym momencie stanęła, można powiedzieć – jak wryta, i nie rusza się. W pewniej chwili myślałem, że znów kota jakiegoś zobaczyła, ale nie. Wołam psa – pies w ogóle nie reaguje. Ona właśnie nigdy tak nie reagowała, bo to dość ruchliwy pies. Ale wtedy ta reakcja była niesamowita. Pies stał w miejscu, nie ruszał się. Ewidentnie pokazywał – chodź tutaj, zobacz co się dzieje – relacjonował Krzysztof Grzejczak, właściciel psa.

Mężczyzna od razu wezwał pomoc. Sam nie był w stanie wyciągnąć nieznajomego, który leżał w przydrożnej rzeczce. – Ratownicy zastali około 60-letniego mężczyznę, który jechał na rowerze, zasłabł i wpadł do rowu. Tego mężczyznę miał znaleźć pies, który tamtędy spacerował ze swoim właścicielem. Ratownicy medyczni wyciągnęli mężczyznę z rowu. Na szczęście był on przytomny, był bardzo wyziębiony, natomiast jego stan był stabilny, nie miał żadnych widocznych obrażeń. Został przewieziony do szpitala – poinformowała Paulina Targaszewska z pogotowia w Szczecinie.